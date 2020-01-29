Найбільші газові родовища "Укргазвидобування" майже повністю виснажені: що про це відомо

5 найбільших газових родовищ держпідприємства "Укргазвидобування" виснажені на понад 80%. Держкомпанія проводить розвідку нових ділянок.

У держкомпанії нагадали, що за 2019 рік "Укргазвидобування" відкрила три нові родовища з ресурсною базою 2,15 мільярда м3 газу. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Рівень виснаженості п'яти найбільших родовищ компанії:

Шебелинське – 89%;

Західно-Хрестищенське – 90%;

Яблунівське – 79%;

Єфремівське – 82%;

Мелехівське – 82%.



Діяльність геологічної розвідки "Укргазвидобування" у 2019 році

Відзначимо, що видобуток природного газу в Україні у 2019 році трохи знизився – до 20,658 мільярда кубометрів. Це приблизно на 1% менше у порівнянні з 2018 роком.

Що відомо про "Укргазвидобування"Товариство з обмеженою відповідальністю "Укргазвидобування" є дочірньою компанією "Нафтогазу". Це основна компанія з видобутку природного газу і газового конденсату в Україні.



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