Найбільші газові родовища "Укргазвидобування" майже повністю виснажені: що про це відомо
5 найбільших газових родовищ держпідприємства "Укргазвидобування" виснажені на понад 80%. Держкомпанія проводить розвідку нових ділянок.
У держкомпанії нагадали, що за 2019 рік "Укргазвидобування" відкрила три нові родовища з ресурсною базою 2,15 мільярда м3 газу. Про це повідомляє пресслужба компанії.
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Рівень виснаженості п'яти найбільших родовищ компанії:
- Шебелинське – 89%;
- Західно-Хрестищенське – 90%;
- Яблунівське – 79%;
- Єфремівське – 82%;
- Мелехівське – 82%.
Діяльність геологічної розвідки "Укргазвидобування" у 2019 році
Відзначимо, що видобуток природного газу в Україні у 2019 році трохи знизився – до 20,658 мільярда кубометрів. Це приблизно на 1% менше у порівнянні з 2018 роком.
Що відомо про "Укргазвидобування"Товариство з обмеженою відповідальністю "Укргазвидобування" є дочірньою компанією "Нафтогазу". Це основна компанія з видобутку природного газу і газового конденсату в Україні.
Тимчасово виконуючим обов'язки голови правління є Андрій Фаворов.