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      Найбільші газові родовища "Укргазвидобування" майже повністю виснажені: що про це відомо

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      Родовище "Укргазвидобування" / agpu.org.ua

      5 найбільших газових родовищ держпідприємства "Укргазвидобування" виснажені на понад 80%. Держкомпанія проводить розвідку нових ділянок.

      У держкомпанії нагадали, що за 2019 рік "Укргазвидобування" відкрила три нові родовища з ресурсною базою 2,15 мільярда м3 газу. Про це повідомляє пресслужба компанії.

      Цікаво: Чому Україна досі не користується лише власним газом, а купує чужий

      Рівень виснаженості п'яти найбільших родовищ компанії:

      • Шебелинське – 89%;
      • Західно-Хрестищенське – 90%;
      • Яблунівське – 79%;
      • Єфремівське – 82%;
      • Мелехівське – 82%.


      Діяльність геологічної розвідки "Укргазвидобування" у 2019 році

      Відзначимо, що видобуток природного газу в Україні у 2019 році трохи знизився – до 20,658 мільярда кубометрів. Це приблизно на 1% менше у порівнянні з 2018 роком.

      Що відомо про "Укргазвидобування"Товариство з обмеженою відповідальністю "Укргазвидобування" є дочірньою компанією "Нафтогазу". Це основна компанія з видобутку природного газу і газового конденсату в Україні.

      Тимчасово виконуючим обов'язки голови правління є Андрій Фаворов.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Газ Нафтогаз
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