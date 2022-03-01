Авиакомпании в этой ситуации готовятся к длительным блокировкам ключевых воздушных коридоров. Скажем, American Airlines приостановила действие сделок с российскими авиакомпаниями.

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Россия движется к международной изоляции – учитывая и авиационную

Официально крупнейший авиаперевозчик мира American Airlines заявил, что не использует российское воздушное пространство для международных рейсов. Более того, остановит действие соглашений с российскими перевозчиками "Аэрофлот" и S7 Airlines на неопределенный срок.

Финский национальный перевозчик Finnair отменил рейсы в Россию, а значит и в Японию, Корею и Китай, хотя доступ к Азии был краеугольным камнем его стратегии последних лет. Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила 30 рейсов в Россию, а рейсы в Токио и Сеулу будут выполнять в обход.

Другие перевозчики от латвийской AirBaltic до Singapore Airlines также приостановили полеты в Россию. Korean Air, Japan Airlines и японская ANA Holdings заявили, что продолжают использовать российское воздушное пространство, но не планируют добавлять рейсы в Россию или Европу.

Более того, лизинговые компании Ирландии ( а этот бизнес практически полностью базируется именно там) прекращает сотрудничество с российскими авиакомпаниями.

Российский "Аэрофлот" уже не летает совсем в США, Мексику, Кубу и Доминиканскую Республику. Дальше, как говорится, будет.

Что в итоге? Поскольку 36 стран Европы и Канада закрыли для России воздушное пространство, россияне теперь пытаются летать через Казахстан. Нагрузка там на коридоры выросла втрое, так что казахи намекнули, что тоже "не резиновые". А там ведь еще Ближний Восток приходится облетать как опасную зону.

Справедливости ради, в западных СМИ раздаются голоса, что, мол, бизнес страдает, и пассажирский, и грузоперевозки. Однако решение страны и авиакомпании, как они сами заявили, приняли "взвешенно и с надлежащими расчетами".

К слову, пока российские самолеты теряют доступ ко всему небу (почти все европейское и североамериканское воздушное пространство закрыто для России ), наши партнеры передали пилотам ВСУ 70 истребителей.