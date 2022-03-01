Ранее Польша согласилась быть транспортным узлом для поставки оружия Украине. Уже оттуда она сможет попасть в разные уголки нашей страны напрямую и будет помогать противостоять оккупантам
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ВСУ получили 70 истребителей
Мировые страны продолжают помогать нашим защитникам бороться с российскими захватчиками.
"Призраков Киева" теперь станет больше! + 70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам МиГ-29 и Су-25!,
– рассказали в Сухопутных войсках ВСУ.
В случае необходимости истребители будут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские пилоты будут выполнять боевые задачи. Самолеты предоставили следующие страны:
- Болгария – 16 МиГ-29 и 14 Су-25;
- Польша – 18 МиГ-29;
- Словакия – 12 МиГ-29.
Кратко о МиГ-29
- Многоцелевой истребитель четвертого поколения. Сейчас такие самолеты состоят на вооружении многих стран мира.
- Миг-29 может развивать крейсерскую скорость до 2450 километров в час на высоте 13 тысяч метров.
- Боевой радиус составляет 700 километров, а дальность полета – 1430 километров.
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