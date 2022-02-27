Все больше европейских стран соглашаются на дополнительные поставки вооружения для Украины. Однако есть проблема с логистикой, ведь русская армия обстреливает украинские аэродромы.

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В этом случае на помощь придет Польша, которая станет транспортным узлом. Уже оттуда оружие может попасть в разные уголки Украины.

Например, только в воскресенье, 27 февраля, многие страны согласились предоставить вооружение Украине:

  • Евросоюз поставит Украине боевые самолеты
  • Дания передаст Украине до 2700 единиц противотанкового оружия
  • Швеция предоставит Украине 5000 единиц противотанкового оружия
  • Венгрия передала Украине топливо и продовольствие