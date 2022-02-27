Все більше європейських країн погоджуються на додаткове постачання озброєння для України. Однак є проблема з логістикою, адже російська армія обстрілює українські аеродроми.

Варте уваги Російські загарбники знищили український літак "Мрія"

В цьому випадку на допомогу прийде Польща, яка стане транспортним вузлом. Вже звідти зброя може потрапити в різні куточки України напряму.

Для прикладу, лише в неділю, 27 лютого, чимало країн погодилися надати озброєння Україні:

  • Євросоюз поставить Україні бойові літаки
  • Данія передасть Україні до 2700 одиниць протитанкової зброї
  • Швеція надасть Україні 5000 одиниць протитанкової зброї
  • Угорщина передала Україні паливо та продовольство