Все більше європейських країн погоджуються на додаткове постачання озброєння для України. Однак є проблема з логістикою, адже російська армія обстрілює українські аеродроми.

Варте уваги Російські загарбники знищили український літак "Мрія"

В цьому випадку на допомогу прийде Польща, яка стане транспортним вузлом. Вже звідти зброя може потрапити в різні куточки України напряму.

Для прикладу, лише в неділю, 27 лютого, чимало країн погодилися надати озброєння Україні: