Раніше Польща погодилася бути транспортним вузлом для постачання зброї Україні. Вже звідти вона зможе потрапити в різні куточки нашої країни напряму й допомагатиме протистояти окупантам

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ЗСУ отримали 70 винищувачів

Світові країни продовжують допомагати нашим захисникам боротися з російськими загарбниками.

"Привидів Києва" тепер стане більше! +70 літаків для української армії! Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25!,

– розповіли у Сухопутних військах ЗСУ.

У разі потреби винищувачі базуватимуться на польських аеродромах, з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання. Літаки надали наступні країни:

Болгарія – 16 Міг-29 та 14 Су-25;

Польща – 18 Міг-29;

Словаччина – 12 Міг-29.

Коротко про МіГ-29

Багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Зараз такі літаки перебувають на озброєнні багатьох країн світу.

МіГ-29 може розвивати крейсерську швидкість до 2450 кілометрів на годину на висоті 13 тисяч метрів.

Бойовий радіус становить 700 кілометрів, а дальність польоту – 1430 кілометрів.

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