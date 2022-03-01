Раніше Польща погодилася бути транспортним вузлом для постачання зброї Україні. Вже звідти вона зможе потрапити в різні куточки нашої країни напряму й допомагатиме протистояти окупантам
Зверніть увагу Президенти 9 країн виступили за оперативний вступ України в ЄС: перелік
ЗСУ отримали 70 винищувачів
Світові країни продовжують допомагати нашим захисникам боротися з російськими загарбниками.
"Привидів Києва" тепер стане більше! +70 літаків для української армії! Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25!,
– розповіли у Сухопутних військах ЗСУ.
У разі потреби винищувачі базуватимуться на польських аеродромах, з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання. Літаки надали наступні країни:
- Болгарія – 16 Міг-29 та 14 Су-25;
- Польща – 18 Міг-29;
- Словаччина – 12 Міг-29.
Коротко про МіГ-29
- Багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Зараз такі літаки перебувають на озброєнні багатьох країн світу.
- МіГ-29 може розвивати крейсерську швидкість до 2450 кілометрів на годину на висоті 13 тисяч метрів.
- Бойовий радіус становить 700 кілометрів, а дальність польоту – 1430 кілометрів.