Об этом рассказали американские журналисты, описывая понедельник, 28 февраля. А количество беженцев назвал Филиппо Гранди – Верховный представитель ООН по делам беженцев.

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Количество беженцев из Украины растет "час к часу"

Представитель ООН по делам беженцев Филиппо Гранди выступил перед Совбезом в режиме телеконференции из Женевы 28 февраля.

По его словам, у него 40-летний опыт в кризисах беженцев. Но " редко доводилось видеть такой невероятно быстро растущий исход людей – самый большой, безусловно, в Европе со времен Балканских войн".

Гранди рассказал, в какие страны поехали украинцы:

Более 280 тысяч ушли в Польшу.

Еще 94 тысячи – в Венгрию.

Около 40 тысяч сейчас в Молдове.

34 тысячи в Румынии.

30 тысяч в Словакии.

Десятки тысяч – в других странах Европы.

Всего, как отметил представитель ООН, беженцев уже более 520 тысяч. И эта цифра растет "в геометрической прогрессии, час к часу".

Ситуация развивается настолько быстро, а уровень риска сейчас настолько высок, что гуманитарные работники не могут систематически распределять помощь, в которой крайне нуждаются украинцы,

– подытожил Филиппо Гранди.