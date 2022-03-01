Про це розповіли американські журналісти, описуючи понеділок, 28 лютого. А кількість біженців назвав Філіппо Гранді – Верховний представник ООН у справах біженців.

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Представник ООН у справах біженців Філіппо Гранді виступив перед Радбезом у режимі телеконференції з Женеви 28 лютого.

За його словами, він має 40-річний досвід у кризах біженців. Але "рідко бачив такий неймовірно швидко зростаючий вихід людей — найбільший, безумовно, у Європі з часів Балканських воєн".

Гранді розповів, до яких країн поїхали українці:

Понад 280 тисяч пішли до Польщі.

Ще 94 тисячі – до Угорщини.

Майже 40 тисяч зараз у Молдові.

34 тисячі в Румунії.

30 тисяч у Словаччині.

Десятки тисяч – в інших країнах Європи.

Загалом, як зазначив представник ООН, біженців уже понад 520 тисяч. І ця цифра зростає "у геометричній прогресії, година до години".

Ситуація розвивається настільки швидко, а рівень ризику зараз настільки високий, що гуманітарні працівники не можуть систематично розподіляти допомогу, якої вкрай потребують українці,

– підсумував Філіппо Гранді.

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