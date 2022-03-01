Про це розповіли американські журналісти, описуючи понеділок, 28 лютого. А кількість біженців назвав Філіппо Гранді – Верховний представник ООН у справах біженців.
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Кількість біженців з України росте "година до години"
Представник ООН у справах біженців Філіппо Гранді виступив перед Радбезом у режимі телеконференції з Женеви 28 лютого.
За його словами, він має 40-річний досвід у кризах біженців. Але "рідко бачив такий неймовірно швидко зростаючий вихід людей — найбільший, безумовно, у Європі з часів Балканських воєн".
Гранді розповів, до яких країн поїхали українці:
- Понад 280 тисяч пішли до Польщі.
- Ще 94 тисячі – до Угорщини.
- Майже 40 тисяч зараз у Молдові.
- 34 тисячі в Румунії.
- 30 тисяч у Словаччині.
- Десятки тисяч – в інших країнах Європи.
Загалом, як зазначив представник ООН, біженців уже понад 520 тисяч. І ця цифра зростає "у геометричній прогресії, година до години".
Ситуація розвивається настільки швидко, а рівень ризику зараз настільки високий, що гуманітарні працівники не можуть систематично розподіляти допомогу, якої вкрай потребують українці,
– підсумував Філіппо Гранді.
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