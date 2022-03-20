Grundfos пожертвовала на помощь Украине 2 миллиона евро

Об этом сообщил бизнесмен и экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Дубилет отметил намерение организовать митинг возле офиса Grundfos в Дании.

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Однако в датской компании опередили украинского бизнесмена. Они направили ему письмо, в котором сообщили о приостановлении работы в России.

В письме говорится, что компания решила на время приостановить деятельность в России и Беларуси. Grundfos временно приостановит производство продукции на заводе в России и работу офисов продаж в РФ и Беларуси.

Grundfos также не будет принимать заказы из России и Беларуси и аннулировала все действующие заказы на поставку в эти страны.

В то же время, компания планирует возобновить свою деятельность в России, "как только позволит ситуация". Также Grundfos пожертвовала на помощь Украине 2 миллиона евро.

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