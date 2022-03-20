Grundfos пожертвувала на допомогу Україні 2 мільйони євро

Про це повідомив бізнесмен та ексміністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Дубілет зазначив про намір організувати мітинг біля офісу Grundfos у Данії.

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Однак у данській компанії випередили українського бізнесмена. Вони надіслали йому лист, в якому повідомили про призупинення роботи в Росії.

У листі йдеться, що компанія вирішила тимчасово призупинити діяльність у Росії та Білорусі. Відтак, Grundfos тимчасово призупинить виробництво продукції на заводі в Росії та роботу офісів продажів в РФ і Білорусі.

Grundfos також не буде приймати замовлення з Росії та Білорусі та анулювала усі чинні замовлення на поставку в ці країни.

Водночас компанія планує відновити свою діяльність у Росії, "як тільки дозволить ситуація". Також Grundfos пожертвувала на допомогу Україні 2 мільйони євро.

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