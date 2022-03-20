Соответствующее решение крупнейший нумизматический аукцион Европы опубликовал на своем сайте. И связано оно, понятное дело, со вторжением России на территорию Украины.
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Все торговые операции прекращаются немедленно
В Kuenker подчеркнули, что события в Украине и связанные с ними санкции повлияли на это решение. Поэтому теперь остановлены все торговые операции как с физическими, так и с юридическими лицами, которые находятся на территории России и Беларуси.
Соответствующее решение вступает в силу с момента появления публикации на сайте.
Сообщения из зоны военных действий вызывают у всех нас ощущение глубокой горечи и сожаления. Мы солидарны с людьми, которые находятся в Украине или вынуждены покинуть страну, которые переживают сейчас огромные страдания и потери,
– говорится в заявлении.
О возможных дальнейших изменениях в Kuenker обещают сообщить позже.
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