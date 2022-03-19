Польша предложила ввести полный запрет на торговлю с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

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Таким образом, правительство Польши призывает усилить санкции против Москвы за ее вторжение в Украину.

Польша предлагает как можно быстрее добавить в этот пакет санкций торговую блокаду, в том числе оба морских порта России и запрет на сухопутную торговлю.

Полное прекращение российской торговли еще больше заставит Россию задуматься о том, не лучше ли было бы прекратить эту жестокую войну.

– сказал Моравецкий.

Заметим, что ранее страны-члены ЕС утвердили четвертый пакет санкций против России. Детали не раскрывали, но, например, во Франции, заявили, что торговый статус России как "страны наибольшего содействия" будет отменен.

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