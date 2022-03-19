Польща запропонувала ввести повну заборону на торгівлю з Росією. Про це заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.
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Введення повної заборони на торгівлю з Росією
У такий спосіб уряд Польщі закликає посилити санкції проти Москви за її вторгнення в Україну.
Польща пропонує якнайшвидше додати до цього пакету санкцій торгову блокаду, зокрема обидва морські порти Росії та заборону на сухопутну торгівлю.
Повне припинення російської торгівлі ще більше змусить Росію задуматися про те, чи не краще було б припинити цю жорстоку війну,
– сказав Моравецький.
Зауважимо, раніше країни-члени ЄС затвердили четвертий пакет санкцій проти Росії. Деталі не розкривали, але, наприклад, у Франції заявили, що торговий статус Росії як "країни найбільшого сприяння" буде скасований.
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