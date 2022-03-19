Польща запропонувала ввести повну заборону на торгівлю з Росією. Про це заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

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Введення повної заборони на торгівлю з Росією

У такий спосіб уряд Польщі закликає посилити санкції проти Москви за її вторгнення в Україну.

Польща пропонує якнайшвидше додати до цього пакету санкцій торгову блокаду, зокрема обидва морські порти Росії та заборону на сухопутну торгівлю.