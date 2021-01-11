Крупнейший процесс против мафии за 30 лет: в Италии будут судить членов преступного синдиката
В Италии начинается крупнейший за последние 30 лет судебный процесс против представителей мафии. 355 членов мощнейшего мафиозной группировки "Ндрангета" предстанут перед судом в Калабрии.
Ожидается, что судебный процесс против преступного синдиката продлится больше 2 лет. Об этом сообщает издание The Local.
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Среди соучастников мафиозной группировки: политики, государственные служащие, сотрудники полиции и так называемые "белые воротнички".
В общем в судебном процессе:
- 355 обвиняемых;
- более 900 свидетелей;
- 400 адвокатов;
- 58 государственных свидетелей, которые готовы нарушить кодекс молчания, чтобы раскрыть на суде все секреты клана.
Как пишет The Sun, огромное помещение колл-центра в регионе Калабрия превратили в зал суда для будущего рассмотрения дела.
Рассмотрение дела против мафиози состоится в переоборудованном колл-центре / Фото AFP
Во время недавнего слушания дела потребовалось 3 часа, чтобы прочитать все имена обвиняемых. В частности, и босса Луиджи Манкузо, который почти 20 лет провел за решеткой.
Сторону обвинения в суде представляет известный в Италии прокурор Никола Граттер, который уже более 30 лет живет под постоянной охраной полиции.
Обвиняемым инкриминируют участие в мафиозных группах, убийство и покушение на убийство, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, ростовщичество, разглашение служебных тайн. Кроме этого, их обвиняют в злоупотреблении служебным положением, хранении украденных товаров и отмывании денег.
Что известно о деятельности мафии 'Ndrangheta
"Ндрангета" считается одной из самых мощных преступных организаций в мире. По подсчетам ФБР, в нее входит около 6 тысяч членов. Мафиозная группировка специализируется на торговле кокаином. Правоохранители предполагают, что она контролирует около 80% поставок этого вида наркотика в Европу.
Мафия получила свое название из греческого языка. 'Ndrangheta – означает самоотверженность и доблесть, которую члены мафии сохраняли с самого начала основания и до сих пор.
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