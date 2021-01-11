В Италии начинается крупнейший за последние 30 лет судебный процесс против представителей мафии. 355 членов мощнейшего мафиозной группировки "Ндрангета" предстанут перед судом в Калабрии.

Ожидается, что судебный процесс против преступного синдиката продлится больше 2 лет. Об этом сообщает издание The Local.

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Среди соучастников мафиозной группировки: политики, государственные служащие, сотрудники полиции и так называемые "белые воротнички".

В общем в судебном процессе:

355 обвиняемых;

более 900 свидетелей;

400 адвокатов;

58 государственных свидетелей, которые готовы нарушить кодекс молчания, чтобы раскрыть на суде все секреты клана.

Как пишет The Sun, огромное помещение колл-центра в регионе Калабрия превратили в зал суда для будущего рассмотрения дела.



Рассмотрение дела против мафиози состоится в переоборудованном колл-центре / Фото AFP

Во время недавнего слушания дела потребовалось 3 часа, чтобы прочитать все имена обвиняемых. В частности, и босса Луиджи Манкузо, который почти 20 лет провел за решеткой.

Сторону обвинения в суде представляет известный в Италии прокурор Никола Граттер, который уже более 30 лет живет под постоянной охраной полиции.

Обвиняемым инкриминируют участие в мафиозных группах, убийство и покушение на убийство, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, ростовщичество, разглашение служебных тайн. Кроме этого, их обвиняют в злоупотреблении служебным положением, хранении украденных товаров и отмывании денег.

Обратите внимание! Размах этого процесса превосходит только первое в Италии "макси-судебное разбирательство" в 1986 – 1987 годах. Тогда дело касалось преступлений мафиозной группировки "Коза ностра".

Что известно о деятельности мафии 'Ndrangheta

"Ндрангета" считается одной из самых мощных преступных организаций в мире. По подсчетам ФБР, в нее входит около 6 тысяч членов. Мафиозная группировка специализируется на торговле кокаином. Правоохранители предполагают, что она контролирует около 80% поставок этого вида наркотика в Европу.

Мафия получила свое название из греческого языка. 'Ndrangheta – означает самоотверженность и доблесть, которую члены мафии сохраняли с самого начала основания и до сих пор.

Интересный факт. Посвящение новоизбранные мафиози проводили с религиозными атрибутами. Например, клятву давали на Библии. Это своеобразный кодекс чести, который требовал верности, единства, поддержки, молчания и секретности. Потом сжигали образ Михаила, омытый собственной кровью.