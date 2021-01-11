Найбільший процес проти мафії за 30 років: в Італії судитимуть членів злочинного синдикату
В Італії починається найбільший за останні 30 років судовий процес проти представників мафії. 355 членів наймогутнішого мафіозного угрупування "Ндрангета" постануть перед судом в Калабрії.
Очікується, що судовий процес проти злочинного синдикату триватиме понад 2 роки. Про це повідомляє видання The Local.
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Серед співучасників мафіозного угрупування: політики, державні службовці, співробітники поліції і так звані "білі комірці".
Загалом у судовому процесі:
- 355 обвинувачених;
- понад 900 свідків;
- 400 адвокатів;
- 58 державних свідків, які готові порушити кодекс мовчання, аби розкрити на суді всі секрети клану.
Як пише The Sun, величезне приміщення кол-центру в регіоні Калабрія перетворили на зал суду для майбутнього розгляду справи.
Розгляд справи проти мафіозі відбудеться в переобладнаному кол-центрі / Фото AFP
Під час нещодавнього слухання справи знадобилося 3 години, щоб прочитати всі імена обвинувачених. Зокрема, й боса Луїджі Манкузо, який майже 20 років провів за ґратами.
Сторону обвинувачення в суді представляє найвідоміший в Італії прокурор Нікола Граттер, який вже понад 30 років проживає під постійною охороною поліції.
Обвинуваченим закидають участь в мафіозних групах, вбивство і замах на вбивство, незаконний обіг наркотиків, здирництво, лихварство, розголошення службових таємниць. Крім цього, їх звинувачують у зловживанні службовим становищем, зберіганні вкрадених товарів і відмиванні грошей.
Що відомо про діяльність мафії 'Ndrangheta
"Ндрангета" вважається однією з найпотужніших злочинних організацій у світі. За підрахунками ФБР, до неї входить близько 6 тисяч членів. Мафіозне угрупування спеціалізується на торгівлі кокаїном. Правоохоронці припускають, що вона контролює до 80% постачання цього виду наркотику в Європу.
Мафія отримала свою назву із грецької мови. 'Ndrangheta – означає самовідданість і доблесть, яку члени мафії зберігали із самого початку заснування і до сьогодні.
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