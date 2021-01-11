В Італії починається найбільший за останні 30 років судовий процес проти представників мафії. 355 членів наймогутнішого мафіозного угрупування "Ндрангета" постануть перед судом в Калабрії.

Очікується, що судовий процес проти злочинного синдикату триватиме понад 2 роки. Про це повідомляє видання The Local.

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Серед співучасників мафіозного угрупування: політики, державні службовці, співробітники поліції і так звані "білі комірці".

Загалом у судовому процесі:

355 обвинувачених;

понад 900 свідків;

400 адвокатів;

58 державних свідків, які готові порушити кодекс мовчання, аби розкрити на суді всі секрети клану.

Як пише The Sun, величезне приміщення кол-центру в регіоні Калабрія перетворили на зал суду для майбутнього розгляду справи.



Розгляд справи проти мафіозі відбудеться в переобладнаному кол-центрі / Фото AFP

Під час нещодавнього слухання справи знадобилося 3 години, щоб прочитати всі імена обвинувачених. Зокрема, й боса Луїджі Манкузо, який майже 20 років провів за ґратами.

Сторону обвинувачення в суді представляє найвідоміший в Італії прокурор Нікола Граттер, який вже понад 30 років проживає під постійною охороною поліції.

Обвинуваченим закидають участь в мафіозних групах, вбивство і замах на вбивство, незаконний обіг наркотиків, здирництво, лихварство, розголошення службових таємниць. Крім цього, їх звинувачують у зловживанні службовим становищем, зберіганні вкрадених товарів і відмиванні грошей.

Зверніть увагу! Розмах цього судового процесу затьмарює лише перший в Італії "максі-судовий розгляд" у 1986 – 1987 роках. Тоді справа стосувалася злочинів мафіозного угрупування "Коза ностра".

Що відомо про діяльність мафії 'Ndrangheta

"Ндрангета" вважається однією з найпотужніших злочинних організацій у світі. За підрахунками ФБР, до неї входить близько 6 тисяч членів. Мафіозне угрупування спеціалізується на торгівлі кокаїном. Правоохоронці припускають, що вона контролює до 80% постачання цього виду наркотику в Європу.

Мафія отримала свою назву із грецької мови. 'Ndrangheta – означає самовідданість і доблесть, яку члени мафії зберігали із самого початку заснування і до сьогодні.