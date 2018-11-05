16:06
5 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Крупные агрохолдинги потеряют 300 миллионов гривен дотаций

      44 Читати новину українською
      Животноводство
      Животноводство / landlord.ua

      Кабинет министров пересмотрит политику компенсаций за утилизацию отходов животноводства.

      Крупные производители мяса и мясных изделий будут лишены государственной поддержки по утилизации отходов промышленного производства. Поводом для пересмотра постановления послужила халатность чиновников из Госпотребслужбы и ее главы Владимира Лапы, которые допустили гибель более 200 овец в порту Черноморска. Об этом пишет издание "Апостроф".

      25 октября в Кабмине представили проект постановления, регулирующего компенсацию животноводческим хозяйствам по утилизации побочных продуктов хозяйственной деятельности. Автором проекта выступила Госпотребслужба, мотивировав необходимость подобной компенсации отсутствием должной инфраструктуры для переработки и захоронения трупов животных и других отходов животноводства. Проект предусматривал компенсацию на уровне 50-100%, в зависимости от группы отходов.

      Главным выгодополучателем от данной инициативы стали бы крупные агропромышленные компании, которые сейчас затрачивают огромные средства на утилизацию отходов своих производств. То, что интересы крупного бизнеса были учтены не случайно и именно под них писался документ не сомневается никто из участников процесса – глава Госпотребслужбы Владимир Лапа аффилирован с одной из крупнеших животноводческих компаний в Украине. По расчетам экспертов, эта компания могла претендовать минимум на 300 миллионов гривен государственных дотаций из 687,2 предусмотренных.

      Однако недавний скандал с гибелью более 200 овец в порту Черноморска из-за затянувшейся ветеринарной проверки привлек внимание к деятельности Госпотребслужбы и Владимира Лапы. По мнению членов правительственного комитета, внимательно изучивших проект постановления после случившегося, документ не сбалансирован и не учитывает интересы всех участников животноводческого рынка. На сегодняшний день идёт разработка другого постановления, которое удовлетворило бы всех операторов отрасли.

      Напомним, фура для транспортировки животных с тремястами овцами простояла в порту Черноморска более двух недель под предлогом ветеринарной проверки. Животным не выпустили в специальный вольер, не давали даже воду, в результате чего более двухсот голов погибли. Инцидент вызвал общественный резонанс и шквал возмущения со стороны зоозащитников.

      Теги: Новости Украины Агро 24 Деньги Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Подростки-вейперы: что нужно знать о вреде электронных сигарет
      сегодня , 16:04 Подростки-вейперы: что нужно знать о вреде электронных сигарет
      Олександр Бевза
      Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      сегодня , 08:57 Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      Євгенія Мазур
      Для чого Порошенко оточує себе людьми, які вірно служили режиму Януковича
      сегодня , 15:30 Для чого Порошенко оточує себе людьми, які вірно служили режиму Януковича
      Олександра Дрік
      Российские истебители долго не живут
      сегодня , 15:00 Российские истебители долго не живут
      Злой Одессит
      Санкції Росії проти України: чого насправді прагне Кремль
      сегодня , 13:00 Санкції Росії проти України: чого насправді прагне Кремль
      Єгор Соболєв
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      У Мариуполя третьи сутки ищут пропавших украинских бойцов
       11 января 2017 , 15:28
      На Закарпатье из-за снегопада перекрывают дороги
       4 января 2017 , 12:36
      Селезнев стал лучшим игроком матча за Суперкубок Турции
       6 августа , 08:25
      Призер ЧМ-2018 прокомментировал переезд в Европу
       6 августа , 18:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук