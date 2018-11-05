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      Великі агрохолдинги втратять 300 мільйонів гривень дотацій

      119 Читать новость на русском
      Тваринництво
      Тваринництво / landlord.ua

      Кабінет міністрів перегляне політику компенсацій за утилізацію відходів тваринництва.

      Великі виробники м'яса і м'ясних виробів будуть позбавлені державної підтримки по утилізації відходів промислового виробництва. Приводом до перегляду постанови послужила недбалість чиновників з Держпотребслужби і її голови Володимира Лапи, які допустили загибель понад 200 овець в порту Чорноморська. Про це пише видання "Апостроф".

      25 жовтня в Кабміні представили проект постанови, що регулює компенсацію тваринницьким господарствам з утилізації побічних продуктів господарської діяльності. Автором проекту виступила Держпотребслужба, мотивувавши необхідність подібної компенсації відсутністю належної інфраструктури для переробки та захоронення трупів тварин та інших відходів тваринництва. Проект передбачав компенсацію на рівні 50-100%, в залежності від групи відходів.

      Головним вигодонабувачем від даної ініціативи стали б великі агропромислові компанії, які зараз витрачають величезні кошти на утилізацію відходів своїх виробництв. Те, що інтереси великого бізнесу були враховані не випадково і саме під них писався документ не сумнівається ніхто з учасників процесу глава Держпотребслужби Володимир Лапа афілійований з однією з найкрупніший тваринницьких підприємств в Україні. За розрахунками експертів, ця компанія могла претендувати мінімум на 300 мільйонів гривень державних дотацій з 687,2 передбачених.

      Однак, недавній скандал із загибеллю понад 200 овець в порту Чорноморська через тривалу ветеринарну перевірку привернув увагу до діяльності Держпотребслужби і Володимира Лапи. На думку членів урядового комітету, які уважно вивчили проект постанови після того, що сталося, документ не збалансований і не враховує інтереси всіх учасників тваринницького ринку. На сьогоднішній день йде розробка іншої постанови, яка задовольнила б усіх операторів галузі.

      Нагадаємо, фура для транспортування тварин з 300 вівцями простояла в порту Чорноморська більше двох тижнів під приводом ветеринарної перевірки. Тварин не випустили в спеціальний вольєр, не давали навіть воду, в результаті чого понад двісті голів загинули. Інцидент викликав суспільний резонанс і шквал обурення з боку зоозахисників.

      Теги: Новини України Агро 24 Гроші Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 Канал
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