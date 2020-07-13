ПОСЛЕДНИЕ: Более дюжины моряков и нескольких гражданских лиц были доставлены в больницу после взрыва на корабле ВМС в Сан-Диего, сообщили чиновники.



Семнадцать моряков, а также четыре мирных жителя проходят лечение от неопасных для жизни травм. https://t.co/4lBSda9JGJ

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