Крупный пожар и взрыв на военном корабле в США: фото и видео
На военной базе США в Сан-Диего в штате Калифорния 12 июля загорелся десантный корабль USS Bonhomme Richard, зафиксировали и взрыв. Уже известно о более 20 пострадавших.
О пожаре на базе военно-морских сил США в Калифорнии рассказала пожарная служба Сан-Диего. Впоследствии деталей добавили в издании Associated Press.
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Что известно о пожаре и взрыве на военном корабле в США
- Пожар начался примерно в 9 часов по местному времени (19 часов по Киеву) в воскресенье, 12 июля.
- Загорелся военный десантный корабль USS Bonhomme Richard в США на базе ВМС в Сан-Диего.
- Кроме пожара зафиксировали взрыв.
- О погибших не сообщалось. Известно о пострадавших – 17 моряков и 4 гражданских. Они находятся в больнице, угрозы их жизни нет.
- Всего на борту находились около 160 моряков и офицеров – это немного. Значительно больше было бы, если бы корабль был на боевом дежурстве, но он стоял на плановом техосмотре.
- Огонь на 255-метровом судне по состоянию на 3 ночи по Киеву погасить не удалось.
- Причину пожара еще не установили.
Пожар на десантном корабле USS Bonhomme Richard в США: фото местных СМИ
Пожар и взрыв на военном корабле: смотрите видео
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