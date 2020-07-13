Масштабна пожежа та вибух на військовому кораблі у США: фото та відео
На військовій базі США в Сан-Дієго у штаті Каліфорнія 12 липня загорівся десантний корабель USS Bonhomme Richard, зафіксували також і вибух. Вже відомо про понад 20 постраждалих.
Про пожежу на базі військово-морських сил США у Каліфорнії розповіла пожежна служба Сан-Дієго. Згодом деталі додали у виданні Associated Press.
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Що відомо про пожежу та вибух на військовому кораблі у США
- Пожежа почалася приблизно о 9 годині за місцевим часом (19 година за Києвом) у неділю, 12 липня.
- Загорівся військовий десантний корабель USS Bonhomme Richard у США на базі ВМС у Сан-Дієго.
- Окрім пожежі зафіксували також вибух.
- Про загиблих не повідомляли. Відомо про постраждалих – 17 моряків та 4 цивільних. Вони перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає.
- Загалом на борту перебували приблизно 160 моряків та офіцерів – це небагато. Значно більше було б, якби корабель був на бойовому чергуванні, але він стояв на плановому техогляді.
- Вогонь на 255-метровому судні станом на 3 ночі за Києвом погасити не вдалося.
- Причину пожежі ще не встановили.
Пожежа на десантному кораблі USS Bonhomme Richard у США: фото місцевих ЗМІ
Пожежа та вибух на військовому кораблі: дивіться відео
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