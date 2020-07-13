USS Bonhomme Richard у США загорівся та вибухнув / Твіттер CavasShips

На військовій базі США в Сан-Дієго у штаті Каліфорнія 12 липня загорівся десантний корабель USS Bonhomme Richard, зафіксували також і вибух. Вже відомо про понад 20 постраждалих.