Крупный пожар в китайском отеле: погибли 19 человек

Утром 25 августа в отеле китайского Харбини произошел пожар, который унес жизни 19 человек, еще 19 человек пострадали.

Об этом сообщает CCTV.

Читайте также: В Одесской области подожгли угодья известного французского винодела: фото

Как отмечают в издании, пожар вспыхнул в четырехэтажном отеле с горячими источниками. На данный момент известно о гибели по меньшей мере 19 человек.

По информации СМИ, огонь охватил площадь около 400 квадратных метров, его тушили почти 3 часа.

Сейчас начато расследование причин пожара, а также продолжаются спасательные работы.