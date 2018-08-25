Крупный пожар в китайском отеле: погибли 19 человек
Утром 25 августа в отеле китайского Харбини произошел пожар, который унес жизни 19 человек, еще 19 человек пострадали.
Об этом сообщает CCTV.
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Как отмечают в издании, пожар вспыхнул в четырехэтажном отеле с горячими источниками. На данный момент известно о гибели по меньшей мере 19 человек.
По информации СМИ, огонь охватил площадь около 400 квадратных метров, его тушили почти 3 часа.
Сейчас начато расследование причин пожара, а также продолжаются спасательные работы.
Источник: 24 Канал
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