Масштабна пожежа у китайському готелі: загинуло 19 осіб
Вранці 25 серпня у готелі китайського Харбіні сталася пожежа, яка забрала життя 19 людей, ще 19 осіб постраждали.
Про це інформує CCTV.
Читайте також: На Одещині підпалили угіддя відомого французького винороба: фото
Як зазначають у виданні, пожежа спалахнула у чотирьохповерховому готелі з гарячими джерелами. На цей момент відомо про загибель щонайменше 19 осіб.
За інформацією ЗМІ, вогонь охопив площу близько 400 квадратних метрів, його гасили майже три години.
Наразі розпочато розслідування причин пожежі, а також тривають рятувальні роботи.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
У Греції на виборах перемогла пропутінська партія20 вересня 2015 , 21:53
Мадрид скерував до Каталонії тисячі поліцейських, щоб заблокувати референдум22 вересня 2017 , 17:37
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00