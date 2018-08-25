Масштабна пожежа у китайському готелі: загинуло 19 осіб

Вранці 25 серпня у готелі китайського Харбіні сталася пожежа, яка забрала життя 19 людей, ще 19 осіб постраждали.

Про це інформує CCTV.

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Як зазначають у виданні, пожежа спалахнула у чотирьохповерховому готелі з гарячими джерелами. На цей момент відомо про загибель щонайменше 19 осіб.

За інформацією ЗМІ, вогонь охопив площу близько 400 квадратних метрів, його гасили майже три години.

Наразі розпочато розслідування причин пожежі, а також тривають рятувальні роботи.