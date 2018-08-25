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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Масштабна пожежа у китайському готелі: загинуло 19 осіб

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У китайському готелі живцем згоріли 19 людей
У китайському готелі живцем згоріли 19 людей / фото з соцмереж

Вранці 25 серпня у готелі китайського Харбіні сталася пожежа, яка забрала життя 19 людей, ще 19 осіб постраждали.

Про це інформує CCTV.

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Як зазначають у виданні, пожежа спалахнула у чотирьохповерховому готелі з гарячими джерелами. На цей момент відомо про загибель щонайменше 19 осіб.

За інформацією ЗМІ, вогонь охопив площу близько 400 квадратних метрів, його гасили майже три години.

Наразі розпочато розслідування причин пожежі, а також тривають рятувальні роботи.

 

Теги: Китай Пожежа Жертви
Джерело: 24 Канал
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