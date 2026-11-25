Об авиакатастрофе официально сообщило Министерство обороны Турции, пишет Daily Sabah.

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Что известно об авиакатастрофе?

Авария произошла во время учебного полета 24 ноября.

Пятеро наших героических сослуживцев, находившихся на борту вертолета ВВС, что потерпел крушение во время учебного полета в Эскишехире, погибли. Пусть Аллах помилует наших мучеников. Мы выражаем свои соболезнования и желаем терпения и сил их скорбящим семьям, Вооруженным силам Турции и нашему благородному народу– говорится в заявлении ведомства.

По предварительной информации, вертолет упал в сельской местности недалеко от района Йорюякчайыр, примерно в 25 километрах от центра города Эскишехир. Что именно стало причиной катастрофы, пока не установлено.

После поступления сообщений об аварии на место направили пожарных и бригады Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD). Спасатели приступили к охлаждению обломков вертолета, а над местом падения заметили другой вертолет, который осуществлял патрулирование.

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В настоящее время на месте продолжаются меры безопасности и расследование обстоятельств катастрофы.

Напомним, 17 ноября в Сербии разбился истребитель МиГ-29, находившийся на вооружении вооруженных сил страны. Авиакатастрофа произошла утром недалеко от Белграда, погиб пилот самолета.

По данным СМИ, истребитель принадлежал 204-й воздушной бригаде, базирующейся на аэродроме Батайница. На месте падения работают военные, полицейские, пожарные и медики. Для выяснения обстоятельств трагедии создана специальная комиссия, а отдельная экспертная группа Военно-воздушных сил должна установить причины аварии. На данный момент причины катастрофы неизвестны.