Про авіакатастрофу офіційно повідомило Міністерство оборони Туреччини, пише Daily Sabah.

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Що відомо про авіакатастрофу?

Аварія сталася під час навчального польоту 24 листопада.

П'ятеро наших героїчних побратимів, які служили на борту гелікоптера ВПС, що зазнав аварії під час навчального польоту в Ескішехірі, загинули. Нехай Аллах помилує наших мучеників. Ми висловлюємо свої співчуття та бажаємо терпіння й сили їхнім скорботним родинам, Збройним силам Туреччини та нашому шляхетному народу– йдеться в заяві відомства.

За попередньою інформацією, гелікоптер упав у сільській місцевості поблизу району Йорюкакчайир, приблизно за 25 кілометрів від центру міста Ескішехір. Що саме спричинило катастрофу, поки не встановили.

Після повідомлень про аварію на місце направили пожежників і команди Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD). Рятувальники розпочали охолодження уламків гелікоптера, а над місцем падіння помітили інший вертоліт, який здійснював патрулювання.

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Наразі на місці тривають заходи безпеки та розслідування обставин катастрофи.

Нагадаємо, 17 листопада у Сербії розбився винищувач МіГ-29, який перебував на озброєнні збройних сил країни. Авіакатастрофа сталася вранці поблизу Белграда, загинув пілот літака.

За даними ЗМІ, винищувач належав до 204-ї повітряної бригади, яка базується на аеродромі Батайниця. На місці падіння працюють військові, поліцейські, пожежники та медики. Для з'ясування обставин трагедії створили спеціальну комісію, а окрема експертна група Повітряних сил має встановити причини аварії. Наразі причини катастрофи невідомі.