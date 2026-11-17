Про це повідомляє сербське медіа РТС.

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Що відомо про катастрофу?

Винищувач розбився близько 08:45 за місцевим часом. За інформацією Міністерства оборони Сербії, загиблим пілотом був майор Горан Булаїч.

Авіакатастрофа сталася поблизу населених пунктів Нова та Стара Пазова, приблизно за 35 кілометрів від Белграда. За даними ЗМІ, винищувач належав до 204-ї повітряної бригади, яка базується на аеродромі Батайниця.

На місці аварії працюють військовослужбовці сербської армії, представники поліції та військової поліції, пожежники й медики.

У відомстві повідомили, що для розслідування обставин катастрофи створили спеціальну комісію. Окрема експертна група Повітряних сил має встановити причини аварії. До місця падіння також направили військову поліцію та повідомили компетентного прокурора.

Причини катастрофи наразі невідомі. Міністерство оборони Сербії поки не коментувало інцидент.

Нагадаємо, у ніч проти 27 червня 2026 року Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач МіГ-29 під час виконання бойового завдання на Полтавщині. Пілот встиг катапультуватися та самостійно зв'язався з пошуково-рятувальною командою. Причини втрати літака встановлювали.