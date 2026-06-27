Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Що відомо про втрату винищувача МіГ-29?

У командуванні Повітряних сил повідомили, що під час виконання місії було втрачено зв'язок із літаком. Український пілот встиг успішно катапультуватися.

Після приземлення льотчик самостійно зв'язався з пошуково-рятувальною командою. Його оперативно евакуювали до медичного закладу, де він проходить обстеження та отримує необхідну допомогу.

Наразі причини та обставини втрати винищувача встановлюються.

Нагадаємо, 16 червня у Хмельницькій області сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ. Під час виконання бойового завдання загинули обидва члени екіпажу – майор Богдан Загарулько та старший лейтенант Богдан Бабенко.

Під час огляду місця події слідчі ДБР вилучили бортовий самописець ("чорний ящик") літака для експертизи. Також правоохоронці забрали бортовий журнал, документи щодо медичного огляду екіпажу, журнал керівника польотів та іншу дозвільну документацію для перевірки обставин інциденту.