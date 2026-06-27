Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Что известно о потере истребителя МиГ-29?

В командовании Воздушных сил сообщили, что во время выполнения миссии была потеряна связь с самолетом. Украинский пилот успел успешно катапультироваться.

После приземления лётчик самостоятельно связался с поисково-спасательной командой. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение, где оно проходит обследование и получает необходимую помощь.

Причины и обстоятельства потери истребителя устанавливаются.

Напомним, 16 июня в Хмельницкой области произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил ВСУ. Во время выполнения боевого задания погибли оба члена экипажа – майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Богдан Бабенко.

В ходе осмотра места происшествия следователи ДБР изъяли бортовой самописец ("черный ящик") самолета для экспертизы. Также правоохранители забрали бортовой журнал, документы о медицинском осмотре экипажа, журнал руководителя полетов и другую разрешительную документацию для проверки обстоятельств инцидента.