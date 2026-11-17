Об этом сообщает сербское СМИ РТС.

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Что известно о катастрофе?

Истребитель разбился около 08:45 по местному времени. По информации Министерства обороны Сербии, погибшим пилотом был майор Горан Булайч.

Авиакатастрофа произошла вблизи населенных пунктов Нова и Стара Пазова, примерно в 35 километрах от Белграда. По данным СМИ, истребитель принадлежал 204-й воздушной бригаде, базирующейся на аэродроме Батайница.

На месте аварии работают военнослужащие сербской армии, представители полиции и военной полиции, пожарные и медики.

В ведомстве сообщили, что для расследования обстоятельств катастрофы создана специальная комиссия. Отдельная экспертная группа Военно-воздушных сил должна установить причины аварии. К месту падения также направили военную полицию и уведомили компетентного прокурора.

Причины катастрофы пока неизвестны. Министерство обороны Сербии пока не комментировало инцидент.

Напомним, в ночь на 27 июня 2026 года Военно-воздушные силы ВСУ потеряли истребитель МиГ-29 во время выполнения боевого задания в Полтавской области. Пилот успел катапультироваться и самостоятельно связался с поисково-спасательной командой. Причины потери самолета устанавливались.