Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. По имеющимся данным, якобы обошлось без пострадавших и жертв.
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Дрон сбили над морем
Известно, что беспилотник вроде бы удалось сбить в небе над Азовским морем. Говорят, что это произошло в Крыму вечером. Как сообщают СМИ, пока не установили, кому принадлежит загадочный дрон. Но точно могут сказать, что приземлили его вблизи села Глазовка Ленинского района.
В традиционной манере обошлось без пострадавших и повреждений. Дрон сбить удалось, но его обломки никто не нашел.
"Неизвестный предмет" упал возле Тамани
Между тем после обеда что-то странное упало в Тамани Темрюкского района, что в Краснодарском крае. Говорят, что примерно в 16:30 на придомовую территорию одного из домов, расположенного на улице Калинина, упал "неизвестный предмет". Об этом рассказала Единая дежурно-диспетчерская служба Темрюкского района.
Тогда же говорили о том, что территория падения объекта оцеплена. Также ведется поиск его обломков. Что касается пострадавших и повреждений, то их вроде бы нет.
Заметим, что беспокойство распространяется среди жителей Москвы. В столице России на улицах стали появляться отметины. Доподлинно неизвестно, что эти крестики означают. Но точно можно сказать, что...
У москвичей – паника
- Красные метки в виде крестов неизвестные нарисовали на асфальте в Москве. Местами их наносили на углу улиц, а где-то посреди дороги. Об этих знаках на дорогах стало известно 8 мая.
- Заметим, что тревожность россиян не безосновательна. Так, в ночь на 3 мая произошли несколько взрывов в столице. Тогда была якобы "атака дронов" на Кремль. В сеть даже выложили видео, на котором можно увидеть взрыв над зданием.
- Представители украинской власти подчеркнули, что наше государство никак не причастно к этому. Более того, считают, что России выгодно совершить очередную провокацию, чтобы обвинить в ней Украину.