Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. По имеющимся данным, якобы обошлось без пострадавших и жертв.

Читайте также Десакрализация Кремля: офицер ВСУ объяснил огромную ошибку самообстрела России

Дрон сбили над морем

Известно, что беспилотник вроде бы удалось сбить в небе над Азовским морем. Говорят, что это произошло в Крыму вечером. Как сообщают СМИ, пока не установили, кому принадлежит загадочный дрон. Но точно могут сказать, что приземлили его вблизи села Глазовка Ленинского района.

В традиционной манере обошлось без пострадавших и повреждений. Дрон сбить удалось, но его обломки никто не нашел.

"Неизвестный предмет" упал возле Тамани

Между тем после обеда что-то странное упало в Тамани Темрюкского района, что в Краснодарском крае. Говорят, что примерно в 16:30 на придомовую территорию одного из домов, расположенного на улице Калинина, упал "неизвестный предмет". Об этом рассказала Единая дежурно-диспетчерская служба Темрюкского района.

Тогда же говорили о том, что территория падения объекта оцеплена. Также ведется поиск его обломков. Что касается пострадавших и повреждений, то их вроде бы нет.

Заметим, что беспокойство распространяется среди жителей Москвы. В столице России на улицах стали появляться отметины. Доподлинно неизвестно, что эти крестики означают. Но точно можно сказать, что...

У москвичей – паника