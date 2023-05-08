Кое-где метки на углу улиц, кое-где – посреди дороги. О них стало известно 8 мая.
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В Москве появились загадочные отметки
Москва, тревожно…
– прокомментировал активист.
Вечером 8 мая официально российские пропагандисты не комментировали отметки.
В российской Москве появились метки / Фото из телеграм-канала Стерненко
Последние тревожные новости из России
- В российской Москве 6 мая из-за подрыва автомобиля пропагандиста Захара Прилепина перекрыли движение дорог. Вероятно, бункерный не на шутку испугался. Ведь движение машин перекрыли в центре города и в районе Кремля.
- Издание Reuters написало, что у россиян беспокойство выросло за последнюю неделю. Так, в нескольких российских регионах уже свернули меры к 9 мая. В Москве на репетиции парада привлекли меньше военных и военной техники, хотя жители города хотели, чтобы он состоялся, как всегда.
- Украинская разведка предупредила, что Кремль может готовить провокации на 9 мая. В частности, российские власти могут инсценировать нападения на гражданское население пограничных районов России. Провокации российские спецслужбы могут провести против гражданского населения России.