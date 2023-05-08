Подекуди мітки на розі вулиць, подекуди – на посеред дороги. Про них стало відомо 8 травня.

Дивіться також Точно в ціль, або операція "Руст-2": кому вигідне перше з 1942 року бомбардування Кремля

У Москві з'явились загадкові позначки

Москва, трєвожно…

– прокоментував активіст.

Ввечері 8 травня офіційно російські пропагандисти не коментували позначки.

У російській Москві з'явились мітки / Фото з телеграм-каналу Стерненка

Останні тривожні новини з Росії