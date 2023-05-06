Варто зазначити, що після "атаки безпілотника" на Кремль російська влада вирішила заборонити проліт дронів у Москві. Після підриву автомобіля Прилєпіна у Москві перекрили рух машин, пише 24 Канал.

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Що відомо про істерику в Кремлі

Після того, як вранці 6 травня в російському Нижньому Новгороді підірвали автомобіль з пропагандистом Захаром Прилєпіним, у Кремлі почалась істерика. Російський диктатор так боїться, що, ймовірно, перекрив рух у більшості вулиць Москви.

Офіційно пропагандисти про це не повідомляли, однак на картах помітно, що автомобілі не зможуть проїхати на більшості вулиць Москви. Звісно ж, заборонено рух і в районі Кремля.



У Путіна істерика через підрив Прилєпіна / Скриншот 24 Каналу

Що відомо про підрив авто Прилєпіна