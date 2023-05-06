Кремлівський пропагандист Владімір Соловйов у підриві автомобіля Захара Прілєпіна звинуватив Україну. Він стверджує, що вибухівку заклали нібито "українські спецслужби", повідомляє 24 Канал.

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Російська пропаганда заявила про "український слід"

Соловйов заявив, що в МВС Росії розглядають декілька версій підриву автомобіля Прілєпіна. За однією з версій, вибух розглядають як "помсту українських боєвиків".

Помста українських бойовиків розглядається як версія підриву автомобіля Захара Прилепіна,

– заявили пропагандисти.

Правоохоронці вже навіть почали пошук причетних. За інформацією у мережі, автомобіль Прілєпіна злетів у повітря поблизу міста Бор, що Нижньогородській області. У регіоні вже запровадили "спеціальний режим". Правоохоронці зупинятимуть усі автомобілі, які вважатимуть "підозрілими".

У мережі повідомляють, що зупиняти почали навіть автобуси. У всіх перевіряють документи, оглядають салон транспортних засобів та багаж.

Прілєпін отримав важку травму

Підрив автомобіля "Ауді" стався близько 10:40 6 травня. У салоні транспортного засобу також був також водій – він загинув на місці від отриманих поранень.

Пропагандист Прілєпін отримав різні поранення. Ще на місці інциденту Прілєпіну наклали шини та бандаж на зламану ногу. На гелікоптері його перевезли до Нижегородської обласної клінічної лікарні імені Семашка.

Згодом з'явилася інформація, що Прілєпін зламав обидві ноги, а також отримав струс мозку. Пропагандисти пишуть, що на момент госпіталізацій той був притомний і нібито сам спілкувався з медиками.

Рух "Атеш" полював на пропагандиста 5 місяців

Партизанський рух "Атеш" заявив, що полював на російського пропагандиста з 28 січня 2023 року. Саме у цей день партизани розмістили у мережі "оголошення", що Прілєпін є новою ціллю. Тоді повідомлення про "початок полювання" отримали понад 5 тисяч російських військових та агентів.

Відомо, що російський пропагандист їхав власним автомобілем Audi Q7. За інформацією "Атеш", Прілєпін збирався відвідати родичів, які живуть в Нижньому Новгороді.

"Але їхав не сам, а із сюрпризом на днище автомобіля. Сюрприз спрацював. Захар у лікарні. Наші прогнози завжди збуваються, тому що ми не лише говоримо, а й робимо", – заявили партизани.