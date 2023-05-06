Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в подрыве автомобиля Захара Прилепина обвинил Украину. Он утверждает, что взрывчатку заложили якобы "украинские спецслужбы". 24 Канал.

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Российская пропаганда заявила об "украинском следе"

Соловьев заявил, что в МВД России рассматривают несколько версий подрыва автомобиля Прилепина. По одной из версий, взрыв рассматривают как "отмщение украинских боевиков".

Месть украинских боевиков рассматривается как версия подрыва автомобиля Захара Прилепина,

– заявили пропагандисты.

Правоохранители уже даже приступили к поиску причастных. По информации в сети, автомобиль Прилепина взлетел в воздух вблизи города Бор Нижегородской области. В регионе уже ввели "специальный режим". Правоохранители будут останавливать все автомобили, которые сочтут "подозрительными".

В сети сообщают, что останавливать начали даже автобусы. Во всех проверяют документы, осматривают салон транспортных средств и багаж.

Прилепин получил тяжелую травму

Подрыв автомобиля "Ауди" произошел около 10.40 6 мая. В салоне транспортного средства также находился также водитель – он погиб на месте от полученных ранений.

Пропагандист Прилепин получил различные ранения. Еще на месте инцидента Прилепину наложили шины и бандаж на сломанную ногу. На вертолете его перевезли в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко.

Впоследствии появилась информация, что Прилепин сломал обе ноги, а также сотрясение мозга. Пропагандисты пишут, что на момент госпитализаций тот был в сознании и якобы сам общался с медиками.

Движение "Атеш" охотилось на пропагандиста 5 месяцев

Партизанское движение "Атеш" заявило, что охотился на российского пропагандиста с 28 января 2023 года. Именно в этот день партизаны разместили в сети "объявления", что Прилепин - новая цель. Тогда сообщение о "начале охоты" получили более 5 тысяч российских военных и агентов.

Известно, что российский пропагандист ехал на собственном автомобиле Audi Q7. По информации "Атеша", Прилепин собирался посетить родственников, живущих в Нижнем Новгороде.

"Но ехал не сам, а с сюрпризом на днище автомобиля. Сюрприз сработал. Захар в больнице. Наши прогнозы всегда сбываются, потому что мы не только говорим, но и делаем", – заявили партизаны.