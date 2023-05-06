Автомобиль пропагандиста взорвался 6 мая вблизи Нижнего Новгорода. В сети пропагандисты сообщили, что в салоне транспортного средства также находился водитель – он погиб на месте инцидента. Особенно привлекает внимание в этой ситуации то, что уже в 14 часов россияне заявили, что якобы задержали "подозреваемого" в "теракте", информирует 24 Канал.

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Российские СМИ заявили, что правоохранители якобы "по горячим следам" задержали подозреваемого, заложившего самодельное взрывное устройство в автомобиль Захара Прилепина. Мужчину якобы задержали в Нижегородской области, сейчас он находится в отделении полиции.

Кремлевские пропагандисты утверждают, что автомобиль Прилепина Audi Q7 стоял всю ночь под домом "писателя". В это время, по версии следствия, и могли заложить самодельное взрывное устройство под капот машины.

"Источники" также заявили, что взрывчатка была очень мощной – около 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Устройство якобы было расположено таким образом, чтобы взрыв был "четко направлен на водителя". Пропагандисты подчеркнули, что "диверсанты" могли считать, что Прилепин будет управлять автомобилем сам, а не воспользуется услугами водителя.

Кроме того, следственный комитет россиян уже квалифицировал покушение на Прилепина как "теракт".

В Нижнем Новгороде также проходит операция по задержанию еще одного предполагаемого подозреваемого в подрыве автомобиля Прилепина. Пропагандисты сообщают, что правоохранители разыскивают еще одного мужчину 33 лет. По их информации, подозреваемый посуточно арендовал квартиру на окраине города за день до "покушения". Он вызвал подозрения у правоохранителей из-за того, что имеет регистрацию в Харьковской области, хотя другой связи с Прилепиным или подрывом у него нет.

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