Стоит отметить, что после "атаки беспилотника" на Кремль российские власти решили запретить пролет дронов в Москве. После подрыва автомобиля Прилепина в Москве перекрыли движение машин, пишет 24 Канал.

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Что известно об истерике в Кремле

После того как утром 6 мая в российском Нижнем Новгороде взорвали автомобиль с пропагандистом Захаром Прилепиным, в Кремле началась истерика. Российский диктатор так опасается, что, вероятно, перекрыл движение в большинстве улиц Москвы.

Официально пропагандисты об этом не сообщали, однако на картах заметно, что автомобили не смогут проехать по большинству улиц Москвы. Конечно, запрещено движение и в районе Кремля.



У Путина истерика из-за подрыва Прилепина / Скриншот 24 Канала

Что известно о подрыве авто Прилепина