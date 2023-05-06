Стоит отметить, что после "атаки беспилотника" на Кремль российские власти решили запретить пролет дронов в Москве. После подрыва автомобиля Прилепина в Москве перекрыли движение машин, пишет 24 Канал.
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Что известно об истерике в Кремле
После того как утром 6 мая в российском Нижнем Новгороде взорвали автомобиль с пропагандистом Захаром Прилепиным, в Кремле началась истерика. Российский диктатор так опасается, что, вероятно, перекрыл движение в большинстве улиц Москвы.
Официально пропагандисты об этом не сообщали, однако на картах заметно, что автомобили не смогут проехать по большинству улиц Москвы. Конечно, запрещено движение и в районе Кремля.
У Путина истерика из-за подрыва Прилепина / Скриншот 24 Канала
Что известно о подрыве авто Прилепина
- Ориентировочно в 10:40 6 мая в Нижегородской области раздался мощный взрыв – взорвалось авто Audi Q7 российского пропагандиста Захара Прилепина.
- Предварительно известно, что он ехал к родственникам в деревню возле Нижнего Новгорода. С Прилепиным в машине был водитель, который погиб. Сам пропагандист выжил и его состояние тяжелое. Предварительно у него ранены обе ноги и "травматическая ампутация".
- Некоторое время спустя партизанское движение "Атеш" заявил, что они охотились на Прилепина 5 месяцев – с начала 2023 года. Впоследствии российский оппозиционер Илья Пономарев заявил, что якобы Прилепина подорвала "Национальная республиканская армия". Однако официально они об этом не заявляли.
- В России заявили, что будто уже задержали "подозреваемого" в "теракте", еще одного подозреваемого российская полиция искала. Однако пропагандисты уже поспешили увидеть в подрыве "украинский след".
- В Офисе Президента отреагировали на инцидент – советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что российская агрессия ускоряет темпы и уже переходит к уничтожению своих же активистов.