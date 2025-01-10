Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на крымские и оккупационные телеграм-каналы.

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Тревожная ночь в Крыму

Во временно оккупированном Крыму поздно ночью 10 января 2025 года начали объявлять тревогу. Пропагандистские телеграм-каналы уже заявляют о якобы "массированном налете дронов".

Массированный налет на Азовское море, предположительно курс на Краснодарский край/Керчь,

– пишут пропагандисты.

Об опасности атаки дронов предупреждают в разных районах Крыма. Традиционно, оккупанты уже перекрыли Крымский мост для движения автотранспорта.

Телеграм-канал "Крымский ветер" также сообщает, что в воинских частях Севастополя уже включили сигнал тревоги. Местные жители добавляют, что над Ленинским районом уже кружит вертолет. Впоследствии стало известно, что над Севастополем также кружат сразу три самолета. Все они летят на Север.

Пропагандисты также утверждают, что в Крыму якобы уже работает "пе-ве-о". Кроме того, на "защиту" оккупированного полуострова россияне подняли по меньшей мере один истребитель с аэродрома "Бельбек". Около полуночи стало известно, что взлетел уже второй истребитель.

Агенты "Атеш" заявили, что военные объекты оккупантов в Крыму – под атакой Сил обороны Украины.

В Крыму раздаются взрывы

В сети уже появляются видео, на которых слышно звук, напоминающий пролет дронов, а также работу "пе-ве-о". Так, "Крымский ветер" пишет о БПЛА над Джанкоем и Джанкойским районом.

Дроны в Крыму: смотрите видео

На другом видео, опубликованном в сети, слышны мощные взрывы. Как пишут в телеграм-каналах, над Крымом якобы работает "пе-ве-о".

Взрывы в Джанкое: смотрите видео

Около 23:53 прогремел мощный взрыв в Керчи. На данный момент детали остаются неизвестными.