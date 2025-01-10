Спикер ВМС капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал 24 Каналу, что у оккупантов из-за неблагоприятных погодных условий есть проблемы с восстановлением ранее поврежденных частей Крымского моста. Однако россияне ищут различные методы, чтобы починить это сооружение и помешать новым разрушениям.

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Как россияне обороняют мост

Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что противник прилагает максимум усилий, чтобы восстановить боновые и баржевые заграждения вокруг Крымского моста.

Главная проблема (для ВСУ – 24 Канал) – наличие широкой номенклатуры систем ПВО. Россияне вокруг моста образовали не один такой эшелон. Это трудно для них, учитывая ресурсы, но результат из этого есть,

– сказал Плетенчук.

Стоит напомнить, что из-за штормов в Черном море Россия потеряла почти половину заграждений из барж, установленных возле Крымского моста. Вместо 34 барж, которые зафиксировали в начале ноября 2024 года, там осталось только 18.

Логистика в Крыму

Оккупанты в Крыму используют воздушную логистику, однако она не может обеспечить все их потребности там.

По словам спикера ВМС, противник использовал военно-морскую логистику, однако по состоянию на сейчас она фактически уничтожена. Речь идет о больших десантных кораблях и железнодорожных паромах, которые противник потерял в результате работы Сил обороны.

Сейчас россияне используют обычные автомобильные паромы, смешивая перевозки гражданских и военных средств, но объемы совсем не те. Поэтому Крымский мост для них является очень важным элементом логистики,

– отметил Дмитрий Плетенчук.

Он также добавил, что, кроме использования моста, россияне могут осуществлять поставки в Крым и из других временно оккупированных территорий Украины. Это указывает на то, что ситуация там пока не критическая, однако осложнена действиями ВСУ.