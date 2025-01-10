Речник ВМС, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, що в окупантів через несприятливі погодні умови є проблеми із відновленням раніше пошкоджених частин Кримського мосту. Проте росіяни шукають різноманітні методи, щоб полагодити цю споруду та завадити новим руйнуванням.

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Як росіяни обороняють міст

Дмитро Плетенчук підкреслив, що противник докладає максимум зусиль, щоб відновити бонові та баржеві загородження довкола Кримського мосту.

Головна проблема (для ЗСУ – 24 Канал) – наявність широкої номенклатури систем ППО. Росіяни довкола мосту утворили не один такий ешелон. Це важко для них, з огляду на ресурси, але результат з цього є,

– сказав він.

Варто нагадати, що через шторми в Чорному морі Росія втратила майже половину загороджень із барж, встановлених біля Кримського мосту. Замість 34 барж, які зафіксували на початку листопада 2024 року, там залишилося лише 18.

Логістика у Криму

Окупанти у Криму використовують повітряну логістику, проте вона не може забезпечити всі їхні потреби там.

За словами речника ВМС, противник використовував військово-морську логістику, проте, станом на зараз, вона фактично знищена. Мовиться про великі десантні кораблі та залізничні пороми, які противник втратив в результаті роботи Сил оборони.

Зараз росіяни використовують звичайні автомобільні пороми, змішуючи перевезення цивільних та військових засобів, але об'єми зовсім не ті. Тому Кримський міст для них є дуже важливим елементом логістики,

– зауважив Дмитро Плетенчук.

Він також додав, що окрім використання мосту, росіяни можуть здійснювати постачання до Криму й з інших тимчасово окупованих територій України. Це вказує на те, що ситуація там поки не критична, проте ускладнена діями ЗСУ.