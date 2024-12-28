Про це розповів в ефірі 24 Каналу керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко. Він додав, що Кримський міст для військових цілей нині не служить. Росіяни використовують для своїх потреб коридор із Ростова-на-Дону вздовж Приазов’я до Криму.

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"Залізниця до Ростова функціонує і на Маріуполь, і на Волноваху. Особливо на Волноваху: росіяни раз на три дні привозять цією залізницею певні вантажі. Це точно не гуманітарна допомога. У напрямку Маріуполя вона використовується винятково для перевезення вкраденого з Луганської області вугілля та інших вантажів", – пояснив Петро Андрющенко.

Така логістика росіян пов'язана зі складнощами судноплавства.

Росіяни обіцяють побудувати нову залізницю

"Вони остаточно не завершили відновлення колії від Волновахи до Розівки в районі Вугледара, але роботи там тривають. Удари, які минулого тижня завдали наші сили оборони по залізниці, коли потяг із 40 цистерн було уражено, росіяни досі не ліквідували наслідки. Тепер росіяни використовують цю гілку дуже обережно", – пояснив Андрющенко.

Росіяни систематично анонсують нову залізницю вздовж Азовського моря. Однак вони досі не розпочали її будівництво, а всі обіцянки залишаються лише на папері. Андрющенко вважає, що через фінансові труднощі на окупованих територіях це будівництво навряд чи розпочнеться.

Скільки триватиме будівництво

"Єдину гілку, яку вони прокладають, – це резервна залізниця з Ростова до Маріуполя, яка йде в обхід. Вона трохи коротша за існуючу гілку – від Ростова до Іловайська. Потім вони знову мають спуститися на південь Донецької області. Якщо вони її добудують, не буде потреби підніматися аж до Іловайська – гілка прямуватиме безпосередньо до Маріуполя", – пояснив Петро Андрющенко.

Будівництво триватиме щонайменше рік, оскільки там немає залізниці, на яку можна спиратися. Він додав, що росіяни почали будувати автомобільну дорогу в обхід Маріуполя.

З огляду на те, як вони будують автомобільні дороги або модернізують існуючі, це в них виходить дуже довго й неякісно. Це означає, що для військової логістики ці два маршрути сьогодні не варто брати до уваги, – підсумував Андрющенко.