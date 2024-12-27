Про це в етері 24 Каналу зазначив авіаексперт Анатолій Храпчинський, підкресливши, що більшість цих засобів ворог застосовує для того, аби захистити Кримський міст від ураження з боку України.

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Росіяни бояться українських дронів

Росіяни, зі слів авіаексперта, будуть намагатися покращити протиповітряну оборону не тільки завдяки посиленню засобів наземного базування (С-400), а й повітряного (літаки Су-30, Су-35).

Крім того, окупанти активно будуть на півострові засоби РЕБ для того, щоб ускладнити можливі удари з боку СОУ, зокрема, аби зменшити точність ударів західними ракетами ATACMS і Storm Shadow, які Україна отримала від партнерів.

"Адже для Росії Крим – це сакральне місце, яке вона не може втратити, через яке і почалася війна. Але бачимо результативність ударів з боку України, протистояти росіянам не вдається. Спроба збудувати захисні споруди – це намагання врятувати літаки або оснащення аеродрому від нальоту українських безпілотників", – зазначив Храпчинський.

Авіаексперт нагадав, що протягом 2024 року Україна здійснила понад 7 тисяч ударів по Росії, більшість яких стала можливою завдяки вітчизняним розробкам засобів ураження.

Нагадаємо, агенти "Атеш" здійснили розвідку військової авіабази Саки біля Новофедорівки в Криму, де зафіксували проведення будівельних робіт. Росіяни мають на меті збудувати захисні споруди для літаків, які можуть використовуватися в якості авіаційної складової для ППО. Раніше СОУ вже не раз ефективно завдавали ударів по цій авіабазі.