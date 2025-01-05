Внаслідок штормів, які почались листопаді 2024 року, Росія втратила майже половину загороджень із барж біля Кримського мосту. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Кримський вітер".

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Баржі ніхто не відновлює

Відомо, що відновленням загороджень ніхто не займається.

Зокрема, на свіжому супутниковому знімку можна нарахувати 18 барж. Водночас ще 8 листопада 2024 року по обидва боки судноплавного каналу в Керченській протоці було зафіксовано 34 скріплених між собою плавзасоби у два ряди.

8 грудня в протоці залишилося вже 18 барж і за час, що минув після цього, Росія не намагалася відновити загородження,

– пояснили аналітики.

Раніше у Чорному морі також затонули два танкери. Це спричинило появу плями мазуту у морі, яка рухалась вздовж берегів тимчасово окупованого Криму.