Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш"

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Що відомо про розвідку "Атеш" у Тамбові

Так, партизани розповіли, що підрозділ виконує завдання щодо зберігання та обслуговування робочої та демонтованої техніки космічного призначення.

Арсенал є воєнним об'єктом підвищеної таємності. Серед об'єктів, що зберігаються, що там є – ракети, вимірювальна та пускова апаратура й супутники,

– уточнюють там.

Зазначається, що агент руху опору зібрав дані про активність на території арсеналу, техніку та транспорт, яким користуються співробітники. Завдяки цьому вдалося встановити детальнішу інформацію про особовий склад, зокрема їхні персональні дані.

Всю зібрану інформацію, яка стане у пригоді, передали нашим оборонцям. "Атеш" наголосили: "Окупантам, які думають, що знаходяться досить далеко в тилу, не вдасться залишитися поза увагою".