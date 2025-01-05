Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш"

Смотрите также Мир за 24 часа, Третья мировая и война "Оси зла": каким будет 2025 для мира и что принес 2024

Что известно о разведке "Атеш" в Тамбове

Так, партизаны рассказали, что подразделение выполняет задачи по хранению и обслуживанию действующей и демонтированной техники космического назначения.

Арсенал является военным объектом повышенной секретности. Среди объектов, хранящихся, там находятся: ракеты, измерительная и пусковая аппаратура и спутники,

– уточняют там.

Отмечается, что агент движения сопротивления собрал данные об активности на территории арсенала, технику и транспорт, которым пользуются сотрудники. Благодаря этому удалось установить более подробную информацию о личном составе, в том числе их персональные данные.

Всю собранную информацию, которая пригодится, передали нашим защитникам. "Атэш" отметили: "Оккупантам, которые думают, что находятся достаточно далеко в тылу, не удастся остаться без внимания".