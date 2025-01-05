В результате штормов, которые начались ноябре 2024 года, Россия потеряла почти половину заграждений с барж у Крымского моста. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер".

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Баржи никто не восстанавливает

Известно, что восстановлением заграждений никто не занимается.

В частности, на свежем спутниковом снимке можно насчитать 18 барж. В то же время еще 8 ноября 2024 года по обе стороны судоходного канала в Керченском проливе было зафиксировано 34 скрепленных между собой плавсредства в два ряда.

8 декабря в проливе осталось уже 18 барж и за время, прошедшее после этого, Россия не пыталась восстановить заграждение,

– объяснили аналитики.

Ранее в Черном море также затонули два танкера. Это повлекло появление пятна мазута в море, которое двигалось вдоль берегов временно оккупированного Крыма.