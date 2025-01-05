В результате штормов, которые начались ноябре 2024 года, Россия потеряла почти половину заграждений с барж у Крымского моста. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер".
Смотрите также "Атэш" проник в 28-й арсенал Воздушно-космических сил России в Тамбовской области
Баржи никто не восстанавливает
Известно, что восстановлением заграждений никто не занимается.
В частности, на свежем спутниковом снимке можно насчитать 18 барж. В то же время еще 8 ноября 2024 года по обе стороны судоходного канала в Керченском проливе было зафиксировано 34 скрепленных между собой плавсредства в два ряда.
8 декабря в проливе осталось уже 18 барж и за время, прошедшее после этого, Россия не пыталась восстановить заграждение,
– объяснили аналитики.
Ранее в Черном море также затонули два танкера. Это повлекло появление пятна мазута в море, которое двигалось вдоль берегов временно оккупированного Крыма.