Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Местная прокуратура уже начала расследование.
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Что известно об отключениях
Оккупанты сообщают о аварии на магистральном водоводе. Чтобы избежать подтопления территорий, остановили Аджимушкайскую насосную станцию, а для местных организовали "подвоз воды".
Из-за аварийного отключения водоснабжения в Керчи так называемая прокуратура полуострова начала проверку. Там пообещали оценить выполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и выяснить причины аварии.
Кроме того, второй день подряд в Крыму продолжаются аварийные отключения света. Во вторник, 10 мая, без света остались Нижнегорский, Симферопольский и Белогорский районы. А в среду, 11 мая, – Симферопольский и Сакский районы, а также Алушта и частично Керчь.
Оккупационное "Крымэнерго" не сообщает о причинах обесточивания.
К слову, российские войска атаковали важный энергетический объект на Херсонщине, что вызвало перебои с электроснабжением в нескольких населенных пунктах 11 мая. "Энергетики делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия ударов и вернуть электроснабжение в дома жителей региона", – написал глава Александр Прокудин ОВА.