Крым без воды: действительно ли Путин готовится к наступлению
В программе на государственном российском телеканале обсудили сюжет программы "Крым. Реалии" о том, готова ли Россия воевать с Украиной ради воды для Крыма. Телеведущие и эксперты заявили, что РФ якобы имеет законное право на агрессию.
Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".
Также в выпуске:
Поддерживают ли крымчане поправки в Конституцию РФ.
Почему свидетели Второй мировой войны не получают федеральные доплаты.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.