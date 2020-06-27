В программе на государственном российском телеканале обсудили сюжет программы "Крым. Реалии" о том, готова ли Россия воевать с Украиной ради воды для Крыма. Телеведущие и эксперты заявили, что РФ якобы имеет законное право на агрессию.

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы". Также в выпуске: Поддерживают ли крымчане поправки в Конституцию РФ. Почему свидетели Второй мировой войны не получают федеральные доплаты. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.