Крим без води: чи справді Путін готується до наступу
В програмі на державному російському телеканалі обговорили сюжет програми "Крим. Реалії" про те, чи готова Росія воювати з Україною заради води для Криму. Телеведучі та експерти заявили, шо РФ начебто має законне право на агресію.
Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".
Також у випуску:
Чи підтримують кримчани поправки до конституції РФ.
Чому свідки Другої світової війни не отримують федеральні доплати.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.