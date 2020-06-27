В програмі на державному російському телеканалі обговорили сюжет програми "Крим. Реалії" про те, чи готова Росія воювати з Україною заради води для Криму. Телеведучі та експерти заявили, шо РФ начебто має законне право на агресію.

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи". Також у випуску: Чи підтримують кримчани поправки до конституції РФ. Чому свідки Другої світової війни не отримують федеральні доплати. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.