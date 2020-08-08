Жители поселка Мирное, что под Симферополем, более 10 дней находятся без воды. Поэтому в населенном пункте ввели режим чрезвычайной ситуации. Весной в Мирном резко снизился напор воды в кранах и колонках. И уже 27 июля ее не стало вовсе. В целом без воды остались 1800 человек.

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы". Также в выпуске: Чтобы Симферополь не чувствовал вододефицита, российские военные проложили водопровод длиной почти 60 километров. Почему Крым раскалывает белорусов. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.