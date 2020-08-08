Жителі селища Мирне, що під Сімферополем, понад 10 днів перебувають без води. Через це в населеному пункті запровадили режим надзвичайної ситуації. Навесні у Мирному різко знизився напір води в кранах і колонках. І вже 27 липня її не стало зовсім. Загалом без води залишилися 1800 людей.

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи". Також у випуску: Щоб Сімферополь не відчував вододефіциту, російські військові проклали водогін завдовжки майже 60 кілометрів. Чому Крим розколює білорусів. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.