Крим без води: в селищі під Сімферополем ввели режим надзвичайної ситуації
Жителі селища Мирне, що під Сімферополем, понад 10 днів перебувають без води. Через це в населеному пункті запровадили режим надзвичайної ситуації. Навесні у Мирному різко знизився напір води в кранах і колонках. І вже 27 липня її не стало зовсім. Загалом без води залишилися 1800 людей.
Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".
Також у випуску:
Щоб Сімферополь не відчував вододефіциту, російські військові проклали водогін завдовжки майже 60 кілометрів.
Чому Крим розколює білорусів.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.