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Крым на грани экологической катастрофы, коронавирус в России – Гуд найт Юкрейн

Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 22 мая – Крым в 2020 году, без преувеличения, оказался на грани экологической катастрофы. Из-за зимы без снега запасы питьевой воды на полуострове на критической отметке. Кремель хочет отвлечь внимание от внутренних проблем. Западные СМИ утверждают, что в России скрывают реальную смертность от коронавируса.

Также в выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале:

Самым ярким событием недели стала пресс-конференция Владимира Зеленская, посвященная первой годовщине на посту президента Украины. В словах главы государства было очень мало конкретики, но есть цитаты, которые обсуждают в СМИ уже несколько дней.

Кабмин 20 мая уменьшил обязательную долю электроэнергии "Энергоатома" и, вероятно, незаконно вывел это предприятие на рынок двусторонних договоров. Это означает, что государство уже меньше будет влиять на цену электроэнергии.

Сегодня Министерство иностранных дел Украины подписало меморандум к трибуналу ООН по делу о захвате украинских моряков осенью 2018 года в Керченском проливе.

Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська
Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Экология Новости Крыма Аннексия Крыма Гуд найт Юкрейн
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